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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعيش الفصل الأخير.. الكشف عن الحالة الصحية لـ جيمي كارتر وزوجته

جيمي كارتر
جيمي كارتر

كشف جوش كارتر الوضع الصحي لجده الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وزوجته روزالين كارتر، قائلًا "من الواضح أننا في الفصل الأخير".

وذكر جوش كارتر في تصريحات لمجلة “بيبول”: "رغم أنه يبلغ من العمر 99 عاما تقريبا، فإنه يعلم كمّ التمنيات الطيبة التي يتلقاها ويشعر بحب الناس له".

وأوضح أن جيمي وروزالين أصبحا غير نشيطين كما كانا في السابق، لكنهما ما زالا حاضرين ومدركين لما يجري من حولهما.

وبشأن حالة جدته المصابة بالخرف، قال جوش، إنها “على دراية بتشخيص حالتها، ولا تزال تعرف من نحن، وأننا عائلتها، وهذا هو الجزء الأهم، كما أن جدتي لا تزال قادرة على تكوين ذكريات جديدة”.

وأضاف أنه على الرغم من أنه "من الصعب على جيمي كارتر أن يرى زوجته تفقد بعضا من ذكرياتها، فإنهما لا يزالان يمسكان بأيدي بعضهما البعض. هذا أمر مدهش".

جيمي كارتر وزوجته

لكنه قال “من المحتمل أن أفقد جدي قبل جدتي.. فهذا مجرد وقت”.

وكان جيمي كارتر، الذي يبلغ 98 عاما، دخل دورا لرعاية المسنين في فبراير الماضي، قبل أن يقرر تلقي الرعاية الصحية في منزله بولاية جورجيا، وفقًا لقناة “الحرة” الأمريكية.

وتغلب الرئيس السابق على سرطان الدماغ عام 2015 لكنه واجه سلسلة من المشكلات الصحية في عام 2019، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الدماغ.

وجيمي وروزالين كارتر هما أطول زوجين رئاسيين ارتبطا لفترة تبلغ 77 عاما.

جوش كارتر جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي

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