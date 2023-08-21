الإعدام لشاهد الزور في هذه الحالة وفقا للقانون

نصت المادة (294) من قانون العقوبات علي أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، طبقا للمادة (295).

وأشارت المادة (296) إلى إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما نصت المادة (298) علي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.