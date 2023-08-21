شعب النعام.. السر وراء الأقدام المشوهة لقبيلة فادوما في زيمبابوي

شعب النعام لقب اشتهرت به قبيلة فادوما أو دوما أو بانتوانا التي يعيش شعبها شمال زيمبابوي على وادي نهر زمبيزي ويعاني الكثير من أفرادها من حالة وراثية نادرة وغريبة تعرف باسم متلازمة “مخلب جراد البحر” الناتجة عن طفرة في الكروموسوم 7.

يولد واحد من كل أربعة أطفال في قبيلة فادوما “شعب النعام” باضطراب “انعدام الأصابع Ectrodactyly” وهو عبارة عن إصبعين خارجيين فقط إلى الداخل في أقدامهم نتيجة نقص أو انعدام في أصابعهم الوسطى الثلاثة.

قبيلة فادوما

ويرجع السر وراء الحالة الوراثية التي تعاني منها قبيلة فادوما “شعب النعام” إلى حظرها الزواج من خارجها مما ساعد على بقاء الطفرة في أجيال منها.

تعد الحالة الوراثية المستمرة لدي قبيلة فادوما السر وراء إطلاق لقب “شعب النعام” عليهم حيث أن أصابعهم تشبه “أصابع النعام”.

شعب النعام Ostrich people

وتساعد أصابع النعام قبيلة فادوما في استمرار أسلوب حياتهم التقليدية الذي يعتمد على صيد الأسماك وجمع الفاكهة البرية من على الأشجار بشكل أسرع وهو ما يعتبرونه الجانب الإيجابي الأكبر في الطفرة الوراثية التي يتمتعون بها إضافة إلى اعتبارها ميزة يحتفل بالطفل عندما يولد بها.

ولا يعتبر شعب النعام الحالة الوراثية النادرة من تشوه الأقدام أنها إعاقة على الرغم من أنها تترك الكثيرين يعانون من صعوبة في المشي ويصعب عليهم الركض بشدة إضافة إلى أنهم لا يستطيعون ارتداء الأحذية بسبب الطفرة.

قبيلة فادوما ( شعب النعام Ostrich people)

قبيلة فادوما ( شعب النعام Ostrich people)