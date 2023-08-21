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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام يجري جراحة ناجحة لمريض لوقف نزيف

صدى البلد

اجري قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام ، جراحة ناجحة لمريض يبلغ من العمر خمسون عاماً وذلك بعدما وصل للمستشفى متأثراً بإصابته بالرأس ، والذي أدت إلي اضطراب في درجة الوعي .

وعلي الفور تم إجراء آشعه مقطعية علي المخ والتي أظهرت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافيه مع كسور في عظام الجمجمه ، وقد تم تحضير الحالة لإجراء جراحة لتفريغ النزيف وذلك بقيادة الدكتور أحمد محمد عبد المنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب ، وبمعاونة الدكتور أحمد عزب أخصائي مخ واعصاب والدكتور ماجد ميشيل تخدير وتمريض العمليات م ايناس .

ومن جانبها فقد أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن الحالة قد تحسنت بعد إجراء التدخل الجراحي ، مشيرةّ لنقل المريض للعناية المركزة لمتابعة العلاج الدوائي ولحين استقرار الحالة .

ويأتي هذا في ظل التجديدات التي يشهدها قسم المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام والدعم اللوچيستي المقدم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد عبد الواهب مدير المستشفى .

 

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