جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام يجري جراحة ناجحة لمريض لوقف نزيف

اجري قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام ، جراحة ناجحة لمريض يبلغ من العمر خمسون عاماً وذلك بعدما وصل للمستشفى متأثراً بإصابته بالرأس ، والذي أدت إلي اضطراب في درجة الوعي .

وعلي الفور تم إجراء آشعه مقطعية علي المخ والتي أظهرت وجود نزيف حاد فوق الأم الجافيه مع كسور في عظام الجمجمه ، وقد تم تحضير الحالة لإجراء جراحة لتفريغ النزيف وذلك بقيادة الدكتور أحمد محمد عبد المنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب ، وبمعاونة الدكتور أحمد عزب أخصائي مخ واعصاب والدكتور ماجد ميشيل تخدير وتمريض العمليات م ايناس .

ومن جانبها فقد أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن الحالة قد تحسنت بعد إجراء التدخل الجراحي ، مشيرةّ لنقل المريض للعناية المركزة لمتابعة العلاج الدوائي ولحين استقرار الحالة .

ويأتي هذا في ظل التجديدات التي يشهدها قسم المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام والدعم اللوچيستي المقدم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد عبد الواهب مدير المستشفى .