بشرى لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

أعلن اللاعب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استعداد إمام عاشور نجم الأهلي للمشاركة مع الفريق الفترة القادمة بعد تنفيذه لبرنامج علاجي.

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالأهلي: إمام عاشور نفذ برنامج علاجي وتأهيلي منفرد طوال الفترة الماضية وبات جاهزا للمشاركة".

كان شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر إمام عاشور عبر خاصية إستوري من داخل الجيم وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه.

وينتظر عشاق النادي الأهلي، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخية مع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.