عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميركاتو الأهلي.. بالأسماء رحيل 19 لاعبا رسميا وضم 3 صفقات

كولر والخطيب
كولر والخطيب

يواصل مسئولو النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في ظل السعي إلى المنافسة على كافة البطولات.

ونجح الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق بالإضافة إلى ضم المغربي رضا سليم بجانب ضم خالد عبد الفتاح بشكل نهائي من سموحة بعد انتهاء إعارته.

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي.

ورحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي كل من حمدي فتحي إلي الوكرة القطري وبرونو سافيو إلي بوليفار البوليفي وشادي حسين وعلي لطفي إلي نادي زد ، كما رحل لويس ميكيسوني إلي سيمبا التنزاني، فضلًا عن رحيل أيمن أشرف إلي نادي البنك الأهلي، كما تم الاستغناء عن الثنائي سعد سمير ومحمد محمود.

وغادر حسام حسن إلي سموحة، بينما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب، مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف إلي نادي زد، بجانب انتقال العربي بدر، إلى صفوف المقاولون العرب ورحل كل من وليد مصطفي وعمار حمدي، فضلًا عن زياد طارق.

وشهدت الأيام الماضية اتفاقا جديدا بين الأهلي ولاعبه أحمد القندوسي للرحيل على سبيل الإعارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من انطلاق القمة

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ميركاتو الأهلي.. بالأسماء رحيل 19 لاعبا رسميا وضم 3 صفقات

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

ترشيحاتنا

طيب ولا شرير.. العبار يحسم الجدل بشأن الساحل الشمالي

زي الكتاب ما قال|طريقة تحضير عصير موز بالحليب من مطبخ البلد.. فيديو

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

حرمتني أعيش حياتي .. خلص على بنته الرضيعة بضربة حزام

لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء

التمريض 81 % و83% للعلوم.. والحاسبات 80%|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فوائد خارقة لتناول عصير البقدونس.. تعرف عليها

خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

فيديو

سأترشح لرئاسة النادي.. حسين لبيب: مديونيات الزمالك مليار و500 مليون جنيi

لقاء سويدان: مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين مساندة من القوة الناعمة للانجازات المصرية

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ