أسعار تذاكر حفل آخر زفير على مسرح ساقية الصاوى اليوم

تحيي الفرقة الأردنية آخر زفير حفلاً غنائياً على مسرح ساقية الصاوى، اليوم 21 أغسطس فى تمام الساعة السابعة الثامنة مساء وتم تحديد سعر التذكرة بفئة واحدة بسعر 260 جنيهًا.

وتعد آخر زفير من أقدم الفرق الغنائية فى الأردن وإحدى أبرز التجارب في ساحة الموسيقى البديلة العربية، بدأت رحلتها الموسيقية منذ حوالي 13 سنة.

وأطلت أخر زفير، بأولى ألبوماتها "اعكس ثقافة" منذ 6 أعوام، إلا أنها انقطعت عن الساحة لمدة 3 سنوات، حتى قررت العودة من جديد بشكل ومحتوى موسيقى مختلف عقب إعادة هيكلة أعضائها، ودشنت انطلاقة موسيقية مغايرة تزامنا مع ظهور ألبومها الجديد "ام الموسيقى"، ومن أشهر أغنياتها "آخرتو لحن حزين".

يذكر ان تستعد الفرقة الأردنية المربع للعودة إلى مصر بجولة غنائية تفتتحها على مسرح ساقية الصاوي مساء الأحد 3 سبتمبر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر، وحدد ساقية الصاوى التذكرة بسعر موحد 350 جنيهًا.

وتمتد رحلة المربع الغنائية لأكثر من 11 سنة، وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد الله، وفي حصيلتها ألبومين، أولاهما باسم الفرقة والثانى صدر بعنوان "طرف الخيط".