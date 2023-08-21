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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم ترفيهي بالإسكندرية لـ 60 "جيزاويا " نجحوا في امتحانات محو الأمية

يوم ترفيهي
يوم ترفيهي

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة للدولة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية لرفع كفاءة العنصر البشرى فى إطار خطة المحافظة بأن تصبح (محافظة بلا أمية ).

تصريحات محافظ الجيزة جاءت عقب متابعته فعاليات البرنامج الترفيهي الذي نظمته محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية لـ ٦٠ دارسا من الذين بفصول محو الأمية بقرى المدينة وتمكنوا من تعلم القراءة والكتابة وذلك في خطوة من المحافظة لتحفيزهم وتشجيع الاخرين للالتحاق ببرنامج محو الأمية.

شمل البرنامج الترفيهي للناجحين والذي شارك فيه وحده السكان وإدارة الامومة والطفولة زيارة قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وكوبري ستانلي  واحد الشواطئ بالإسكندرية للتنزه وقد تم السماح للناجحين بمرافقة أبنائهم أو أحد من أفراد الأسرة  لمشاركتهم . 

و عبر الناجحون عن سعادتهم بتلك البادرة من محافظة الجيزة مؤكدين علي دعوة أقاربهم وذويهم للتقديم والاشتراك في برنامج محو الأمية وتحفيزهم علي العلم والمعرفة.

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أهداف التنمية المستدامة أحمد راشد محافظ الجيزة الامومة والطفولة الاسكندرية الجمهورية الجديدة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات محو الأمية تعلم القراءة والكتابة رفع كفاءة العنصر البشري فصول محو الأمية قلعة قايتباي

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