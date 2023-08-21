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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادة أمريكية بالإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات المصرية.. صور

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني المصري

التقى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بوفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برئاسة السيدة ديبى سجوين مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال  أمن الطيران وحماية الحدود و السياسات الجمركية .

وتناول اللقاء إشادة الوفد الأمريكي بالإجراءات الأمنية  المتبعة بالمطارات المصرية الأمر الذى كان له مردود إيجابي برفع الحظر على إجمالي أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.

ورحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الأمريكي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمه الحديثه فى الكشف والتفتيش الامنى .

من جانبه، أعرب الوفد الأمريكى عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجال التدريب على الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة ،  كما قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس سلطة الطيران المدني المصري  إلى الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الخبرات و اكتساب المهارات للمختصين في مجال التفتيش والكشف عن الحقائب و حماية الحدود. 

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري قد نظمت جولة سياحية تعريفية للوفد الأمريكي لمتحف الحضارة المصرية؛ ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالجولة السياحية والتي كان لها عظيم الأثر في التعريف بعراقة الحضارة المصرية القديمة.

 

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