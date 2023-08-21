باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع يحيى خالد

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع المصري يحيى خالد لاعب كرة اليد بمنتخب مصر ونادي فيزبرم المجري لمدة 3 سنوات.

وذكر النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تعاقد مع يحيى خالد صاحب الـ 25 عاما لمدة 3 سنوات بداية من يوليو عام 2024 بعد انتهاء عقده مع فيزبرم المجري.

وعاد يحيى خالد للمشاركة مع فيزبريم بداية من الموسم الحالي بعد غيابه لفترة امتدت لأكثر من 6 أشهر بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وإجرائه عملية جراحية ثم خضع لفترة التأهيل قبل العودة من جديد للمشاركة في المباريات.

وبدأ خالد يحيى مسيرته في كرة اليد بنادي الزمالك قبل تألقه مع النادي منتخب مصر لينتقل لفيزبرم المجري في صيف عام 2019 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل نهائي في 2021 ، حيث حقق رحلة احتراف مميزة في النادي المجري محققا 7 ألقاب وأصبح واحد من أهم اللاعبين في الفريق والمجر ودوري أبطال أوروبا.