السعودية تفتتح المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

افتتح المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، اليوم الإثنين، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي أقامته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية :واس"، جاء ذلك بحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع التقنيات والعمليات السيبرانية المهندس نزار بن إبراهيم العمر، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الاتصال المؤسسي والتسويق علي بن هزاع المطيري، وعدد من مسؤولي ومنسوبي منظومة النقل.

وأوضح أن المعرض يهدف إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لحماية قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد المحاور الحيوية للمملكة.

وأكد ضرورة تعزيز الوعي في الأمن السيبراني لمنسوبي الجهات المختلفة في المملكة لتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق وهو ما يتطلب التعاون المشترك بين مختلف القطاعات والجهات لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية السعودية الحساسة.

وبين أن المعرض يأتي في إطار الشراكات النوعية؛ لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة بهدف إيجاد بيئة تُعزز الأمن السيبراني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، خاصةً وأن الأمن السيبراني أصبح متطلبًا أساسيًا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ويعد حجر أساس لضمان أمن المعلومات.

يذكر أن المعرض يتكون من أربع محطات تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، واستعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.