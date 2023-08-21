حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

عرضت فضائية " العربية"، تقريرا عن تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد انتشار شائعات وفاته خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أكد أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لشائعات وفاته.

وتابع التقرير أن نقيب المهن التمثيلية أكد أنه إذا كان خبر وفاة عادل إمام صحيحا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع لكن عادل إمام بخير.

وأكمل التقرير أن أشرف زكي كشف سر عدم ظهور عادل إمام مؤخرا وعدم تصوير مقطع فيديو للزعيم عادل إمام لطمأنة الجمهور على صحته .

وقال أشرف زكي :" لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لمقطع فيديو لإنهاء الجدل حول حالته الصحية.. الزعيم زي الفل".