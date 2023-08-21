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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

قدمت تسنيم خيري تغطية خاصة حول ما أشيع عن وفاة الفنان عادل إمام حيث علق الإعلامي محمد الباز، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "مستعجلين على إيه؟".

وقال الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، مؤكدا أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".

وأضاف الباز "كل شويه الناس بتروج كده؛ لأن الناس مهتمة بكل ما يخص الزعيم عادل إمام"، موضحا: "عادل إمام مش هيرجع يشتغل تاني، وشقيقه قال إنه لم يعتزل، لكنه من الممكن أن يكون اعتزل اعتزالا اضطراريا".

وأشار الباز إلى أن "ما يحدث مع الفنان عادل إمام، أقرب ما يكون إلى الإقامة الجبرية"، معقبا: "أبناؤه محافظين عليه، وقد تكون حالته الصحية لا تسمح بخروجه وأن ينخرط في المجتمع".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

وفاة الفنان عادل إمام عادل إمام الدكتور أشرف زكى الإعلامي محمد الباز

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اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

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