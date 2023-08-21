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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 98ر94 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7004 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 34ر1 %. 

وبحسب نشرة البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 12ر128 مليون سهم عبر 9755 صفقة نقدية بقيمة 9ر33 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55ر63 نقطة، ليبلغ مستوى 85ر5676 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 11ر1 % من خلال تداول 9ر50 مليون سهم، عبر 2703 صفقات نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 15ر109 نقاط، ليبلغ مستوى 66ر7699 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 40ر1 % من خلال تداول 19ر77 مليون سهم، عبر 7052 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45ر90 نقطة، ليبلغ مستوى 08ر5623 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 58ر1 % من خلال تداول 4ر33 مليون سهم عبر 1901 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 ملايين دينار كويتي.

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