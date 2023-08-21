أضرار تناول البصل على الطفل والأم أثناء الرضاعة.. مخاطر لن تتخيلها

البصل هو أحد الخضروات المفيدة للجسم، وتعتبر إيران من أشهر الدول المنتجة والمصدرة له إلى جانب الكثير من الدول الأخرى، والبصل له مكانة هامة في المطبخ ، والرائحة النفاذة والنكهة الحادة له تجعل أي طبق أكثر شهية ، ولكن الكثير من الناس لا يحبونه لأن طعمه ورائحته يستمر حتى بعد غسيل الأسنان .

وعلى الرغم من فوائده، إلا أنه له اضرار علي البعض ويؤثر على الرضاعة ولبن الأم وعلي الطفل أيضا نرصد أضرار تناول البصل الأخضر أثناء الرضاعة الطبيعية وفقا لموقع foodnd.

اضرار تناول البصل الاخضر أثناء الرضاعة الطبيعية:



- لا يمكن لجميع الأطفال تحمل رائحة وطعم البصل الموجود في حليب الثدي ، و قد يصبحون منزعجين و إذا كانوا يعانون من المغص ، فإن إعطاء البصل ليس فكرة جيدة على الإطلاق ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.



- كثير من الناس يقولون أن أكل البصل الاخضر أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يجعل الطفل مصاب بالغازات ، ولكن لا يوجد دليل ملموس على ذلك.



– بعض الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية لا يستطيعون تحمل رائحة البصل في حليب الثدي وقد يتوقفون عن الرضاعة.

– يمكن للإفراط في استهلاك البصل أن ينقص بعض العناصر في الدم ، والذي يمكن أن يكون خطيرًا إذا كنت تستخدم أدوية مضادة للتخسيس

- يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للبصل إلى مشاكل و أضرار يمكن أن يسبب هذا النبات مشاكل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهه.

- يعاني بعض هؤلاء الأشخاص من احمرار وحكة في العين بعد تناول البصل ، وسيكون ملامسة جلدهم للبصل مزعجًا

- وقد يعاني البعض الآخر من الغثيان واضطراب المعدة بعد تناوله.

- الاستهلاك العالي للبصل يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ لا ينصح بتناول البصل ، على الإطلاق لمن يعانون من الحموضة المعوية أو الارتجاع المرئ.

- البصل الاخضر يمكن أن يسبب الحساسية في طفلك. ومن ثم يجب عليك استهلاكه بكميات معتدلة أولاً ؛ و إذا لاحظت أي علامات للحساسية في طفلك

توقف عن استهلاكه ، كما ان أولئك الذين لديهم حساسية البصل قد يكون لديهم حساسية من البصل والكراث و غيرها من الزنبقيات.

– إذا كان البصل يستهلك بكميات كبيرة ، فإنه يمكن أن يسبب تهيج البطانة الحساسة لأمعاء طفلك ، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.