جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأسوان وكوم أمبو ودراو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع 931 حالة إشغال ، مع تحرير 26 محضر إشغال طريق بالسوق السياحى بكافة قطاعاته ، وشوارع أبطال التحرير والعنانى وسعد زغلول بنطاق حى غرب ، مع التحفظ بالمضبوطات من الخضروات والفاكهة وتسليمها لدار رعاية البنين.

وشارك فى فعاليات الحملة نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمد حسين ، ومحمد ممدوح ، وأيضاً الرائد مصطفى حجران رئيس مباحث قسم المرافق ، والرائد أحمد مدنى وكيل القسم ، فضلاً عن رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة تنظيم الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة أولاً بأول .

إزالة التعديات

وهو الذى توازى مع إزالة 132 حالة إشغال ، وتحرير 19 محضر إشغال طريق بنطاق حى غرب وجنوب ، مع إيقاف لأعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة حى أطلس والتحفظ على مواد البناء ، بالإضافة إلى ضبط مخزن خردة والتحفظ على المعدات والموازين الخاصة بأعمال التخريد وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة بطول طريق عزب كيما فى الفترة المسائية ، وتم كذلك الإزالة الفورية فى المهد لـ 5 حالات تعدى بمنطقة خور أبو سبيرة بأبو الريش بحرى بمساحة 4300 م2 وذلك بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض زراعية بمنطقة كوم أمبوق بلى بنطاق حى شرق بمساحة 350 م2 وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو ، وأيضاً معدات الحملة الميكانيكية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

رفع الإشغالات

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع أهالى نجع ونس والباعة الجائلين لنقل سوق السبت بعيداً عن مزلقان القطار للحفاظ على سلامتهم ، مع إيقاف أعمال حفر لعدم التنسيق المسبق ، وتحرير محضر مخالفة بيئية لما يتم من حرق للطوب داخل الحيز العمرانى للحفاظ على صحة المواطنين .

وفى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى بإجمالى 54 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تكريم المحافظ للطالب محمود على محمود الحاصل على المركز الأول فى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لأداؤها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز .