ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين في القاهرة بقصد الاتجار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر، بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار.



وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مندوبي توصيل مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على 1008 عبوات منشط، و86 عبوة منشط "مختلفة الأنواع"، جميعها مجهولة المصدر.



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.