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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

باحث يكشف كيفية مناقشة الشاب الملحد وطريقة ينبغي الحذر منها

كيفية مناقشة الشاب
كيفية مناقشة الشاب الملحد

كشف الحسن البخاري، الباحث في شئون الرد على الإلحاد والتطرف، عن كيفية مناقشة الشاب الملحد والطريقة الصحيحة للتعامل معه، وما ينبغي الحذر منه وقت مناقشة الملحد.

كيفية مناقشة الشاب الملحد

وقال الحسن البخاري، في فيديو لصدى البلد، إن مناقشة الشاب الملحد، يحتاج شخص يكون سليم نفسيا ومتزن نفسيا وفكريا وعلميا، حتى يتمكن من التعامل مع الملحد.

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وأضاف أن الظاهرة المنتشرة حاليا مع الشباب الملحد، يظهر فيها بعض الشباب المسلمين المتحمسين في الحديث، وويقتصر الحوار على ما يعرف في عالم السوشيال ميديا بـ" قصف الجبهة" والرد بأسلوب متطاول وأخذ اسكرين شوت ونشرها، لبيان أنه جاهل والسخرية منه وفضحه.

وأشار إلى أن هذه الطريقة غير صحيحة تماما ولا يمكن أن تسير بهذا الأسلوب، وعند تتبع مثل هذه النماذج في القرآن،  نجد قول الله تعالى ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ )  وقوله تعالى (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ) فالنبي كان يحزن لموت أحد المشركين بالرغم من إيذائهم له، لأنه كان يهدي الكفار وينقذهم من النار.

ويستدل على ذلك، لما خرج النبي من عند يهودي، بعدما هدى الله قلبه إلى الإسلام، فكان النبي فرحا شديدا وقال (نفس أنقذها الله من النار).

شروط مناقشة الملحد

وأكد أن الشخص الذي يريد أن يناقش الملحد، لابد أن يحدد هدف الحوار، ولا يتجه إلى ما يعرف بحوار قصف الجبهات، فالأمر دين وجنة ونار، فالأمر هو تفضل من الله بهدايتك فلا تتعالى على الملحد، وقد يهدي الله الملحد ويدخله الجنة، ويضلك ويدخلك النار.

كما ينبغي على الشخص الذي يريد مناقشة الملحد، بأن يكون مكتمل الآلة العلمية، فلا يذهب لمناقشة وهو لم يقرأ كتاب في حياته.

وأوضح أن الشبهات لا تتناهي وهو متولدة باستمرار في حياتنا، والأصل في الرد على الشبهات أن يمتلك الشخص المتخصص فيها، لأدواتها من دراسة العلوم المختلفة، والتي تمكنه من الرد على أي شبهة ترد إليه، بشكل صحيح ومنضبط علميا.

وأشار الحسن البخاري، إلى أنه قرأ كل الكتب المتعلقة في الرد على الإلحاد، واستغرق الأمر مني عدة أشهر، وهنا نشير إلى أن قراءة كتب الإلحاد ليست الأصل في الرد على الإلحاد، ولكن لابد من تعلم علوم اللغة من الألف إلى الياء، ثم علم المنطق وعلم الكلام، وأصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث، فيترتب على ذلك في النهاية، أن تكون لدى هذا الشخص نظرة شاملة في العلوم، فيستطيع الرد على الشبهات في النهاية بشكل صحيح.

وأكد أن العبث في مناقشة الملحدين، هو جرأة في الدين، لأن الشاب لو كان غير متخصصا في هذا الشأن، فقد يتحمل وزر أن يزيد هذا الشاب الملحد في ضلاله وإلحاده، بدلا من هدايته، أو أن يتسبب الشاب الملحد في أن يهز إيمان الشخص الذي يريد هدايته.
 

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