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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالخطوات.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 الآن عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها. 

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023
وأصبح رابط تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصا بعدما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، مد فترة التقديم في

ولمعرفة رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023اضـــــــــــــــــغط هنا.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن آخر يوم للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 هو الساعة السابعة من مساء أمس الأحد تنفيذا لقرار الوزير بمد التسجيل يوما؛ مراعاة لمصلحة الطلاب الذين لم ينجحوا في التسجيل بالتنسيق الإلكتروني إلى الآن.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

في سياق متصل كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات اللازمة لحصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فيما يلي:

أولا - دخول موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيا - اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

ثالثا - اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

رابعا - كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسا - كتابة الرقم السري المخصص للطالب.

سادسا - اضغط كلمة عرض.

سابعا - إظهار بطاقة الترشيح مرفق بها بيانات الطالب.

ثامنا - تظهر النتيجة بعد ذلك.

عدد المسجلين في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ووفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات، نحو 300 ألف طالب وطالبة، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات
ويرصد "مبتدا" مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بالدرجات.

الشعبة العلمية:

الحد الأدنى 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%.

عدد الطلاب 259445

الشعبة الأدبية:

238 درجة فأكثر نسبة 58.05%

عدد الطلاب 90688

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. كليات تقبل طلاب الثانوية شعبة علمي علوم من 55%
ومن المتوقع أن تقبل العديد من الكليات طلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على مجموع 55%، وفق مؤشرات تنسيق العام الماضي 2023 في مرحلته الثانية، التي يتوقع أن تكون متقاربة مع العام الحالي.

كليات متاحة لطلاب شعبة علمي علوم تنسيق 2022 المرحلة الثانية:

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه القاهرة.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه بنها.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب سوهاج.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية دار العلوم انتساب موجه أسوان.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق مدينة السادات.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق كفر الشيخ.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه عين شمس.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية جنوب الوادي رياضة.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه بني سويف.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه القاهرة.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه دمنهور.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه طنطا.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية السويس رياضة.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه أسوان.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية آداب انتساب موجه حلوان.

كليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم.. كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

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