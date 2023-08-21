قافلة من الأزهر تصل كفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة البحيرة، وذلك في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبد الصمد مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، هاني حسن مدير التوجيه والدكتور تامر جاويش مشرف القافلة من الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أشرف خضر المسؤول الإعلامي في منطقة الوعظ.

وثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية، ومحاربة الأفكار الهدامة.

كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية والحفاظ على المجتمع.

وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.