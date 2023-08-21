أوروبا أو الموت.. غرق مئات المهاجرين يوميا دون ردع من الدولة التونسية

أُجبر العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ، على ترك منازلهم في مذابح عنصرية اجتاحت صفاقس في وقت سابق من هذا الصيف، وهم الآن ينامون في الحدائق العامة ، وفقا لتقرير نشرته التليجراف البريطانية.

قال فيليكس في يأس للتليجراف، وهو ينظر إلى مئات المهاجرين من جنوب الصحراء وهم متناثرين على مراتب مصنوعة من الورق المقوى وأغطية ملطخة بالأوساخ في شوارع صفاقس، وهي مدينة ساحلية تونسية تبعد 75 ميلاً عن إيطاليا، هناك أطفال ونساء حوامل ينامون على الأرض.. هذا غير إنساني. هذا عذاب لنا.

وأضاف صموئيل، وهو مهاجر يبلغ من العمر 27 عامًا وكان يتنقل منذ ثماني سنوات: "لقد فقدت الكثير من أصدقائي وإخوتي في الحرب الأهلية في جنوب السودان. ذهبت إلى السودان ثم ليبيا قبل المجيء إلى هنا ... حتي الأن ليس لدي مكان جيد لأضع فيه رأسي".

كان المئات من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى من جميع الأعمار ينامون في العراء في حدائق وأزقة صفاقس منذ ما يقرب من شهرين. أُجبر الكثيرون على ترك منازلهم في مذابح عنصرية اجتاحت المدينة في وقت سابق من هذا الصيف.

وأضافت حملة القمع العنيفة إلحاحية خطط المهاجرين للإبحار إلى إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، على الرغم من ملايين اليورو التي أنفقتها بروكسل وروما في محاولة للسيطرة على تدفق الناس عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال لويس، وهو مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 40 عامًا، بصراحة: "بالنسبة لنا، إنها أوروبا أو الموت. لم يعد لدينا أي خوف بعد الآن".

أولئك الذين يصلون إلى تونس يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية، غير قادرين على استئجار منازل، أو العثور على وظائف موثوقة، أو استخدام وسائل النقل العام دون مضايقات.

حتى الآن هذا العام، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر غير نظامي، غالبيتهم من دول جنوب الصحراء الكبرى، إلى إيطاليا من تونس. من بين هؤلاء، قام أكثر من نصفهم بالرحلة منذ بداية يونيو، عندما اندلعت أعمال عنف جماعية ضد المهاجرين السود.

كانت التوترات تتصاعد منذ فترة طويلة بين المهاجرين والسكان المحليين الذين يخشون من اجتياح المدينة من قبل أشخاص يائسين للوصول إلى أوروبا.

في فبراير، وصف الرئيس قيس سعيد ما يتراوح بين 20 و 50 ألفًا من جنوب الصحراء الكبرى في تونس، والذين يشكلون 0.4 في المائة فقط من السكان، بأنهم "تهديد ديموغرافي".

كانت هناك موجات من عنف الغوغاء وعمليات الإخلاء القسري للسكان من جنوب الصحراء بعد مقتل رجل محلي في اشتباك مع العديد من المهاجرين الكاميرونيين في أوائل يونيو.

موسى، مهاجر من غينيا يبلغ من العمر 25 عامًا، وصف المداهمات التي تركته مفلسًا في الشوارع. "اقتحمت مجموعة من الرجال منزلي وضربوني وأخذوا كل ما لدي، حتى ملابسي. قال في حديقة وسط المدينة، لقد كنت أنام هنا منذ ذلك الحين.

شاركت السلطات التونسية، خلال الاضطرابات، اعتقلوا بشكل تعسفي وطردوا حوالي 1200 مهاجر إلى مناطق صحراوية على الحدود الليبية والجزائرية، مما تركهم يعانون من دون طعام أو ماء في ظل الحر الشديد.

قال ميل، وهو مهاجر من جنوب السودان، فر من بلاده بسبب الحرب الأهلية: "ألقوا بي في الصحراء ثلاث مرات، وضربوني وأخذوا كل ما لدي". "قالوا لي ألا أعود".

بعد أسابيع من ضغوط جماعات حقوقية ونشطاء والأمم المتحدة، قالت تونس في 10 أغسطس إنها أعادت آخر مجموعة من المهاجرين الذين تركتهم في الصحراء، لكن ليس قبل وفاة العشرات هناك.

وقال سليم خراط، رئيس منظمة حقوق الإنسان التونسية، لصحيفة التلجراف: "لم أفكر مطلقًا في حياتي في أنني سأرى مثل هذه الأحداث في بلدي". "إنه غير إنساني."

حاول الاتحاد الأوروبي قمع النشاط على طول طريق الهجرة المتوسطي المزدهر دون نجاح يذكر.

في 11 يونيو، أعلنت أنها ستقدم لتونس 100 مليون يورو (85.5 مليون جنيه إسترليني) لإدارة الحدود، متجاهلة تقارير الانتهاكات التي ارتكبها خفر السواحل التونسي تجاه المهاجرين في البحر.

يقول مهاجرون ونشطاء إنه منذ ذلك الحين، كانت هناك زيادة في عمليات سحب السفن المتجهة إلى إيطاليا، لكن العدد الإجمالي للقوارب التي تصل إلى أوروبا لم يتغير.

قال أدريان، وهو مهاجر من الكاميرون اعترض خفر السواحل التونسي قاربهم في طريقه إلى إيطاليا يوم الأربعاء، لصحيفة التلجراف "لا شيء يمكن أن يمنع" المهاجرين من أمثاله من الوصول إلى أوروبا.قال: "سنحاول مرارًا وتكرارًا". "ليس لدينا خيار آخر."

لحجز مقعد على متن قارب معدني ضيق، يجب على المهاجرين أن يدفعوا ما بين 376 جنيهاً إسترلينياً و 877 جنيهاً إسترلينياً للمهربين التونسيين، الذين يزودون السفن وينظمون الرحلات. بالنسبة للكثيرين، فإن التكلفة تصل إلى مدخرات حياتهم - ولا يستردون أي مبلغ إذا حدث خطأ ما.

قال أدريان إنه خسر كل أمواله عندما مزق رجال الحرس الوطني محرك قاربه وتركوه وركاب آخرين في البحر. كان محظوظًا لأن صياد عابر أعاده إلى الشاطئ، يجب عليه الآن إيجاد طريقة لجمع المزيد من الأموال لمحاولته التالية للعبور.

في الأسابيع الأخيرة، غرق ما لا يقل عن 46 مهاجرًا بعد مغادرتهم صفاقس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث جرفت العديد من الجثث عند شاطئ مزدحم.

بالعودة إلى صفاقس، أصبحت أخبار الغرق أمرًا روتينيًا، مما أثار القليل من المفاجأة من المهاجرين العازمين على الهروب من الظروف "الجهنمية" في تونس إلى أوروبا.

قال فيليكس، الذي حاول بالفعل مرتين الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر، في كل مرة يتم إرجاعه من قبل خفر السواحل التونسي "الخطر كبير ... لكن ليس لدي خيار سوى الاستمرار". "لا يوجد مستقبل لنا هنا".