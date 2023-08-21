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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى السنوية الأولى لرحيله.. قداس على روح جورج الراسي 27 أغسطس

جورج الراسي
جورج الراسي

كشفت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي، عن إقامة قداس لشقيقها جورج الراسي، في الذكرى السنوية الأولى لرحيل يوم الأحد 27 أغسطس الجاري. 

وكتبت شقيقة جورج الراسي، في منشورها عبر تطبيق انستجرام: «بمناسبة مرور سنة على إنتقاله الى حضن الآب على رجاء القيامة المجيدة المأسوف على شبابه المرحوم الفنان 
جورج خليل الراسي .. يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الاحد الواقع فيه ٢٧ آب (أغسطس) ٢٠٢٣ في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل». 

وتابعت: «عائلة الفقيد و أنسباؤهم يدعون الاهل والاصدقاء لمشاركتهم الصلاة الرحاء اعتبار ها دعوة عامة لحمع محبين ع بس، السماء الفنان جورج الراسي». 

 

وفاة جورج الراسي 

ورحل جورج الراسي في حادث سير، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980. 

 

حادث جورج الراسي 

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي  شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022 - بعد حادث سير مروع. 

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا. 

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني. 

 

تقرير الطب الشرعي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس 2022، جراء حادث سير مروع. 

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان. 

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك. 

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة. 

وأفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني. 

 

جورج الراسي وأخر فيديو قبل وفاته

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس 2022، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022. 

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

 

أخر ما كتبه جورج الراسي 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في حادث سير مروع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022. 

وكان آخر ما كتبه جورج الراسي، في أسبوع من وفاته، هو منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، روج فيه لحفله الغنائي الأخير الذي أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، في أحد الملاهي الليلية اللبنانية. 

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