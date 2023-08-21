تقليل الاغتراب 2023 ..التسجيل عبر هذا الرابط

تقليل الاغتراب المرحلة الاولي ٢٠٢٣

أعلن مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ انتهاء المدة الزمنية المحددة بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة ١٩ اغسطس و من المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ خلال ٧٢ ساعة من اغلاق المرحلة .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

وكشف مكتب تنسيق الكليات ٢٠٢٣ ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢ ، يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

موعد تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023

ومن المقرر فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى والثانية خلال 72 ساعة من اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.