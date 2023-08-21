5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

يقدم السوق المصري عددًا كبيرًا من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، والهاتشباك ذات الطابع الشبابي، بالاضافة إلى الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وفئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

1 – سوزوكي فان

تعتمد السيارة سوزوكي فان على محرك 1000 سي سي، رباعي الاسطوانات، يتمكنمن انتاج 44 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 75 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال يدوي مكون من 5 نقلات، وتقدم السيارة داخل السوق المصري بقيمة سعرية قدرها 250 الف جنيه.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

2 - جلوري 330S

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة جلوري 330S بين 550 الف جنيه و645 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1250 سي سي، بقوة 95 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، مع ناقل سرعات مانيوال، وقدرات الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

3 - ميتسوبيشي اكسباندر

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر بقيمة سعرية تتراوح بين 940 الف ومليون جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 104حصان، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 13.8 ثانية.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

4 – شيري تيجو 8 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و135 الف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، يمكنه انتاج 197 حصان، و290 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي من7 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي.

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر

5 – بيجو 5008

يصل سعر السيارة بيجو 5008 إلى مليون و869.990 جنيه، وتستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيك سداسي النقلات، مقترن بمحرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية للوصول من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.