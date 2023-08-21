محافظ أسيوط يشهد فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق .. الاثار والحلول المقترحة"



شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين ، فعاليات مؤتمر "ظاهرة تفشى الطلاق الاثار والحلول المقترحة " الذى تنفذه الأمانة العامة المساعدة للدعوة والاعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ( منطقة الدعوة والاعلام الديني بأسيوط ).

أقيم المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع جامعة الازهر و جامعة أسيوط و مديرية الاوقاف والمجلس القومى للمرأة ومديرية الثقافة وهيئة بلان انترناشيونال والهيئة العامة للاستعلامات ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الطفولة والتنمية، وتحت رعاية ودعم فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ومحافظ أسيوط.

وحضر المؤتمر الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف الأسبق ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف والدكتور محمود الهوارى أمين مساعد الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والشيخ صلاح السيد محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى والدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور على عبد الحافظ رئيس المنطقة الازهرية بأسيوط ومحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الإدارات وممثلى المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة و وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الإسلامي والمسيحي و طلاب وطالبات جامعتي الازهر واسيوط.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ، ثم الاستماع الى آيات من القران الكريم ،ثم كلمة ترحيب من الشيخ سيد عبد العزيز حيث رحب خلالها بالحضور الكريم من قيادات الازهر الشريف والقيادات التنفيذية وعلى رأسها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ودوره فى دعم أنشطة وفعاليات منطقة الوعظ والاعلام الدينى.

واستعرض دور مناطق الدعوة والاعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والإصلاح بين الناس ، مشيراً الى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الايام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات من خلال تنفيذ 75 ندوة توعوية بقرى ومراكز المحافظة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى لبعض فعاليات منطقة الدعوة والاعلام الدينى بأسيوط فى تنفيذ برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية بالقرى والمراكز.

ووجه محافظ أسيوط - خلال كلمته – الشكر لفضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ، على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لانشطة وفعاليات الدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الاسلامية.

كما وجه الشكر للدكتور عباس شومان وجميع قيادات الازهر الشريف وقيادات جامعتى الازهر الشريف وجامعة اسيوط وجميع الحضور على مجهوداتهم فى التوعية ومواجهة القضايا المجتمعية.

وأكد على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على تماسك الاسرة المصرية ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً للحفاظ على استقرار الاسرة المصرية والحد من ظاهرة الطلاق ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التى انتشرت وارتفعت نسبتها فى السنوات الأخيرة.

وناشد كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحفاظ على الاسرة المصرية وتماسكها وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان ،مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة قضايا الطلاق واثارها السلبية على المجتمع .

من جانبه استعرض الدكتور عباس شومان ، احكام الطلاق فى الشريعة الإسلامية وخطورة الطلاق والاثار السلبية المترتبة عليه من تفكك للمجتمع وتدمير اركان الاسرة مطالباً بتكثيف الحملات والمبادرات التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق وتكثيف برامج التوعية للمقبلين على الزواج وتعظيم الاستفادة من واعظين وواعظات الازهر الشريف.

كما استعرض الدكتور محمود الهوارى ، خطورة الطلاق على الفرد والمجتمع واثاره السلبية لافتا الى ضرورة تعظيم دور مؤسسات الدولة فى التعامل مع القضية السكانية واجراء الدراسات المتخصصة حول أسباب الطلاق وطرق خفض معدلاته ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك الظاهرة .

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك ، بعض أسباب تفشى ظاهرة الطلاق فى المجتمع وكيفية التغلب على تلك الأسباب وفقا لتعاليم ومبادىء الشريعة الاسلامية الوسطية ، لافتاً الى الدور الهام لائمة الازهر والاوقاف و واعظين وواعظات الازهر الشريف فى تنفيذ برامج التوعية وعقد ندوات وفعاليات توعوية بقرى ومراكز المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة الطلاق واهمية الحفاظ على تماسك المجتمع ، فضلاً عن تنظيم دورات توعية للمقبلين على الزواج .

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى ، الى ارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة لتصل الى 30 % من نسبة المتزوجين وما ترتب عليها من اثار سلبية وتضرر للاسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا فضلا عن تفكك تلك الاسر وما يترتب عليها من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم وأطفال الشوارع.

وأكد على أهمية تكثيف الدور الإعلامي لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها ومواجهة اثارها السلبية ، لافتا الى دور جامعة أسيوط تحت قيادة الدكتور احمد المنشاوى رئيس الجامعة بكلياتها ومراكزها البحثية فى تكثيف برامج التوعية المجتمعية وتنظيم الفعاليات بالتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة القضايا المجتمعية مثل " تفشى الطلاق والزيادة السكانية والتفكك الاسرى والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا.

وأشار مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية ، الى الدور المهم لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تنفيذ برامج توعية وفعاليات على مستوى الجمهورية تستهدف زيادة وعى المواطنين بخطورة القضايا المجتمعية ومنها قضية تفشى ظاهرة الطلاق من خلال توعية دينية واجتماعية بحضور ممثلى كافة الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والاعلام الدينى وتنفيذ 75 ندوة بقرى ومراكز محافظة أسيوط خلال الأيام القادمة بدور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات.

وفى نهاية المؤتمر تم الاستماع الى فقرة التواشيح والادعية الدينية لبعض طلاب وطالبات جامعتى أسيوط والازهر.

واستعراض توصيات المؤتمر ومراحل العمل خلال الفترة القادمة .

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