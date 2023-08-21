وزير الري: نعمل على تطوير منظومة توزيع المياه في مصر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بـ "ساروج كومارجها" مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي وذلك على هامش مشاركته فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.

وأكد سويلم على الدور الهام لشركاء التنمية وخاصة البنك الدولى في توفير التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الأفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الأفريقية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

الأسبوع العالمي للمياه

وإستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمكون "الماء والغذاء" أحد مكونات برنامج "نوفى" والتي يشارك فيها البنك الدولى ، ومناقشة مقترحات تطوير مكونات البرنامج والتي أعدتها الوزارة وخاصة المكون الخاص بـ "زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء"، وتعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة وتأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع.

وأشار وزير الري لما تقوم به الوزارة حالياً فى مجال تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر وخاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى ، مشيراُ لدور البنك الدولى الهام فى توفير الدعم الفني لهذا التطوير.

كما توجه سويلم بالتحية للبنك الدولى على دعمهم الفنى للوزارة فى إعداد الدراسة المتكاملة لترعة السويس.

مشاركة وزير الري فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم

مشاركة وزير الري فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم

مشاركة وزير الري فى الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم