تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات 3 و5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

ويترقب طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالمعاهد والكليات، وفقا لضوابط التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية العديد من المسارات التعليمية في التعليم العالي بين المعاهد والكليات في الجامعات التكنولوجية.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023



ومن المرتقب أن يبدأ تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 في سبتمبر المقبل بعد انتهاء تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023، حيث ستعلن وزارة التعليم العالي ضوابط التنسيق في الجامعات وقبول طللاب الشهادات الفنية وسيتاح التسجيل من خلال موقع التنسيق من هنا وذلك لطلاب التخصصات الآتية:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

وطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023



وسيتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم).

إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.



تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات 3 و5 سنوات

لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفينة 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات



ويمكن للطلاب الاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات من خلال موقع التنسيق كما يلي:

تنسيق الدبلومات الفنية صناعى نظام 5 سنوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية صناعى نظام 3 سنوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية تجارى نظام 5 سنوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية تجارى نظام 3 سنوات

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موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023



وموقع التنسيق الإلكتروني هو الموقع الذي سيتاح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد من خلاله في مواعيد التسجيل التي ستعلنها وزارة التعليم العالي، حيث سيتسمر التسجيل طوال أيام المرحلة وحتى الساعة السابعة مساءا من آخر أيام المرحلة.