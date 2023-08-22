مليارات الدولارات.. الاستثمارات الأجنبية تغزو الأسواق المصرية |ما القصة

السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات العربية خاصة القادمة من الخليج وكذلك من دول شرق آسيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في السوق المصري.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قائمة الاستثمارات الأجنبية الأعلى في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023.

الاستثمارات الأجنبية

وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرغ 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرا الكويت 282.2 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 52.7% عن عام 2013/2014.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 6.9 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة ارتفاع 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 7.9 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018/2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019/2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

الاستثمارات السعودية في مصر

وكان كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أن حجم الاستثمارات السعودية الحالية في مصر تبلغ أكثر من 30 مليار دولار، وأن هناك فرص كبيرة لنموها.

وأضاف «الخريف»، في تصريحات تليفزيونية ، 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أنهم يسعون لتعزيزه.

وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنهم يتعاملون مع المستثمر المصري كالمستثمر السعودي، ويقومون بمنحه تسهيلات عديدة، مؤكدًا أن مشاركة مصر في مؤتمر “مستقبل المعادن” رائعة.

وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث تخطى حجم الاستثمارات السعودية بمصر حاجز 32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، وتعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر المستثمرين العرب بمصر.



من جانبه قال الدكتور طارق البرديسي المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، إن استثمارات السعودية في مصر تخطت 32 مليار دولار، لافتا أن العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية هي علاقات راسخة واستراتيجية وتاريخية، وتعد مصدر لأمن واستقرار المنطقة والنواة الصلبة للعلاقات العربية - العربية التي يمثل محور الرياض القاهرة أساس رسوخها وثباتها



وأضاف البرديسي، لـ صدى البلد، أن العلاقات بين مصر والسعودية تقف على أرضية واحدة ومشتركة صلبة تتمثل فى المصير والمستقبل المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة العربية وضرورة تصدي البلدين لهذه التهديدات فهما دولاتان فى جسد واحد، مؤكدا على وجود تنسيق متبادل مستمر فى المواقف والرؤي بين البلدين تجاه أي تحديات أو تطورات سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.

الاستثمارات الإماراتية في مصر

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية عربيا من حيث الاستثمارات بمصر وهي في تزايد متواصل، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليارا حتى نهاية 2020 وصولا لنحو 28 مليار دولار حتى بداية 2023 في قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل.



يشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات وتعد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر الإمارات الذي نشهده يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.

في هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر الخبير الإقتصادي، إن الإمارات هي الشريك الأول لمصر في المنطقة العربية في الاستثمارا، لافتا إلى أن العلاقات التجارية العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ووطيدة، كما أن العلاقات الدولية بين الدول عرضة للتغير بشكل عام إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية ثابتة على أساس الأخوة وراسخة لا تتغير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك شراكة كبيرة على المستوى التجاري بين مصر والإمارت، وتعتبر مصر من أهم الدول المصدرة للإمارات، وكذلك وجود استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات في مصر .