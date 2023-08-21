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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة دمياط يشارك في فعاليات ورشة عمل برنامج رواد وعلماء مصر

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 

شارك  الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط  في فعاليات ورشة عمل تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر، والتي افتتحها الأستاذ الدكتور محمد  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين تحت عنوان (برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع الوزارة.

جاء ذلك  بحضور السيد روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومساعد وزير البيئة للمشروعات ممثلاً عن وزارة البيئة، السيدة آمال موافي مدير برنامج رواد وعلماء مصر، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، دكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورمحمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور طارق شوقى مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، الدكتورة دينا وفا نائب مدير برنامج رواد وعلماء مصر، وعدد من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات المصرية، والكوادر الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقال رئيس الجامعة ، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد خلال كلمته على أهمية هذه الورشة والتى تأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، التى تهدف إلى تفعيل دور التعليم العالى والبحث العلمى فى بناء التنمية الشاملة، حيث أن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية فى القطاع الحكومى والخاص تتفق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ويستهدف البرنامج تقديم 700 منحة دراسية للشباب المصرى من المجتمعات الأكثر احتياجًا للحصول على درجات جامعية فى مصر، و500 منحة تدريب قصيرة المدى فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية لكوادر القطاعين الحكومى والخاص، و60 درجة ماجستير لبناء كوادر لقادة المستقبل فى القطاع الحكومى المصرى، 50 منحة لدراسة ما بعد الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية لبناء كوادر لقادة المستقبل فى القطاع الحكومى المصرى.

وعلى هامش فعاليات الورشة، عُقدت جلسات استشارية مع ممثلي الجهات الحكومية المشاركين فى الورشة؛ لاستعراض نتائج التحليل القطاعى لبرنامج رواد وعلماء مصر، والتباحث حول القطاعات ذات الأولوية للهيئات الحكومية، وبرامج بناء القدرات المستهدفة للهيئات الحكومية، فضلاً عن التعرف على مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن القطاعات والتخصصات الأكاديمية ذات الصلة بتغير المناخ، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية وتغير المناخ في مصر.

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