عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للاطمئنان على توافر الخدمات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات الثانوية العامة

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من استراحات الثانوية العامة، للاطمئنان على توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين، والالتقاء بهم والاستماع لهم، والاستجابة لمطالبهم، موجها الشكر لهم، على مشاركتهم في الواجب الوطني في أعمال الثانوية العامة.

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للتكاتك في بيلا | صور

دسوق تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية بدوري المعلومات بـ كفر الشيخ

كما تفقد وكيل الوزارة استراحة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، في إطار متابعة الاستراحات والاطمئنان على راحة المقيمين بالاستراحات رافقه في الزيارة كل من هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية وإبراهيم عقيبي مشرف الاستراحة.

ووجه وكيل الوزارة مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المشاركين في أعمال الثانوية العامة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية استراحات الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للتكاتك في بيلا | صور

دسوق تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية بدوري المعلومات بـ كفر الشيخ

قافلة من الأزهر تصل كفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي

محافظ كفر الشيخ: أداء 111 طالباً امتحان الرياضيات البحتة بدون شكاوى

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد «حياة كريمة».. صور

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

له معلومات جنائية.. سقوط «حموكشة» بـ حشيش وهيروين في كفر الشيخ

كفر الشيخ.. 45 متنافسا يشاركون في دوري المعلومات بمراكز شباب فوة| صور

ترشيحاتنا

متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ