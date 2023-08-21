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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دسوق تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية بدوري المعلومات بـ كفر الشيخ

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام المسابقة الثقافية في دوري المعلومات للشباب بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 60 شاباً وفتاة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية الفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات للتنافس في مجالات العلمية والثقافية المتنوعة ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لجنة التحكيم أعلنت فوز مركز شباب دسوق بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني، مركز شباب شنوا التابع لإدارة إدارة شباب كفر الشيخ، معلنا أسماء الفائزين بالمسابقة من مركز شباب دسوق هم "محمد رفعت، روان رمضان، رانيا محمد، ندى صبري، نورا إبراهيم" والفائزين من مركز شباب شنو هم "دينا مصطفى، زينب نبوي، آية إبراهيم، شيماء عبد الحميد، محمد رمضان".

 

أقيم ختام دوري المعلومات للشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات وهمت مصطفى، مسؤول النشاط الثقافي وفريق عمل الإدارة العامة للشباب، ترأس لجنة التحكيم المخرج حسن عباس مشرف النادي الثقافي.

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