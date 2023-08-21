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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي للتكاتك في بيلا | صور

جانب من أعمال الحملة
جانب من أعمال الحملة

كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، باستمرار حملات التصدى لمركبات «التوك توك» لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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يأتي هذا في إطار التوجيهات المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي للإشغالات وإزالة أية مخالفات التي تعوق سير المارة والسيارات.

وفي هذا السياق، شن مجلس مدينة بيلا، اليوم الإثنين، بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، حملة مكبرة لاستعادة الانضباط، ورفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمركبات، ومصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة علي مركبات «التوك توك»، وقد استهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، ورفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط الشوارع والميادين وإعادة الانضباط بالشارع، وجارٍ  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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