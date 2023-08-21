أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

بعد تدخل بعض الفنانين في الحياة الشخصية للفنان عادل إمام ومطالبتهم بزيارته، عبّر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه قائلاً: "هؤلاء أشخاص بلا أهداف، كل شخص ينظر إلى نفسه".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، مستغربا من محاولة انتهاك الحياة الشخصية للفنان من خلال المطالبة بزيارته من قبل فنانة.

وتحدث أيضًا عن الوضع الحالي لنادي الزمالك، قائلاً: "حبي وتضامني مع نادي الزمالك، وأتمنى للنادي حلولاً سريعة وناجحة للأزمة التي يمر بها"، معلنا أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك.