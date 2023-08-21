وزيرة الثقافة تكشف حقيقة ترشيح عادل إمام لجائزة قلادة النيل

صرحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بأن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث ستشهد هذه الفعاليات تنظيم حفلات ضخمة لمجموعة من المطربين المصريين والمواهب العربية على مدار أسبوعين.

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، إلى أن الموسيقار عمر خيرت سيكون هو من يحيي حفل الختام، وذلك نظرًا للمكانة الخاصة التي يتمتع بها في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

أكدت أيضًا حرص وزارة الثقافة على تقديم الخدمات الثقافية لجميع شرائح المجتمع، موضحة أن جميع الحفلات التي تُقام ضمن فعاليات المهرجان لن تقتصر على مسرح الأوبرا فقط، ولكنها ستُقام في أماكن متنوعة.

وتناولت الوزيرة الأمور المتعلقة بترشيح الفنان عادل إمام للحصول على قلادة النيل، حيث أوضحت أن وزارة الثقافة ليست المسؤولة عن تقديم الترشيحات، وإنما تأتي الترشيحات من مؤسسات وهيئات ثقافية وعلمية متخصصة وجامعات.