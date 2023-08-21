الديهي: مصر مستهدفة.. في ناس مش عايزة تقوملنا قومة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر دولة مستهدفة وعلى الشعب المصري أن ينبته، معقبًا: "في ناس مش عايزة تقوم لينا قومة، للأسف الشديد معظم من يحاول تفكيك البلاد من أبناء هذه الدولة، وبعضهم يحمل بعض الفكر الرومانسي، بدون أي غطاء سياسي، فيقع في الفخ".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن مواقع التواصل الاجتماعي خطر داهم، ولكن من الممكن الاستفادة منها وتطوعيها لخدمة أغراض وطنية، من خلال نشر الوعي، معقبًا: "ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي".

ولفت إلى أن الذكاء الصناعي على موقع التواصل الاجتماعي، قادر على النطق بكلمة الكفر على لسان الدعاء، والنطق باللسان الحرية على لسان السجان، مشددًا على ضرورة الانتباه لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الكثير من هذه الاخبار مغلوطة ومكذوبة.