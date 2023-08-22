«الديهي»: 7 أشخاص قادرين على احتلال عقول البشر وتوجيه الرأي العام العالمي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شركات التكنولوجيا لديها من سطوة وسلطة غير أخلاقية، وقادرة على توجيه كل الناس في كافة مناحي الحياة، معقبًا: "هناك 7 أشخاص يملكون القوة التكنولوجية في العالم، أو وسائل السيطرة واحتلال العقول، قادرين على تعكير مزاج أمة، من خلال تغريدة، أو رفع معنوية أمة، من خلال تغريدة" .



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الحرب لم تعد حرب دبابات أو صواريخ ، ولكنها أصبحت حروب من الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر تواجه الآن حروب غير تقليدية؛ لإحداث عملية تعكير للرأي العام، معقبًا: "نواجه حربا لتعكير الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي" .

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الروبوتات وورش ضخمة تنشأ حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الرأي العام من خلال الهجوم على شخص ما، معقبًا: "هذه الورش تسمى بالذباب الإلكتروني، من أجل اللعب في مواضع الأمان النفسي لدى الشعب المصري".