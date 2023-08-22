نشأت الديهي: «البريكس» مرشحة لمنافسة مجموعة السبع بزعامة الصين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة الفايننشال تايمز تحدثت عن أن الصين تحث مجموعة "البريكس" على أن تكون منافسًا سياسيًا لمجموعة السبع الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن هناك 23 دولة تقدمت بطلب للانضمام لهذه المجموعة، من بينها «الجزائر والأرجنتين وبنجلاديش وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام ومصر وإندونيسيا وإيران وكوبا وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا والإمارات وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند وإثيوبيا».



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد مؤسسي هذه المجموعة، ومن المفترض أن يحضر الاجتماع المقبل لمجموعة "البريكس" في جنوب إفريقيا، ولكن هناك مذكرة صدرت باعتقال الرئيس الروسي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، متسائلاً: "هل يتم القبض على الرئيس الروسي في جنوب إفريقيا؟، هل يعقل؟ بالتأكيد إذا حدث هذا الأمر؛ سيُحدث حربا عالمية ثالثة".



وأضاف أن الرئيس الروسي قد يشارك عبر الفيديو كونفرانس؛ حتى لا يُحرج جنوب إفريقيا، معقبًا: "إذا حضر الرئيس الروسي الاجتماع المقبل للبريكس في جنوب إفريقيا؛ فهذا الأمر سيكون حدثًا كبيرًا، ولكنه مستبعد، وسيعوض الرئيس الروسي هذا الأمر، من خلال المشاركة عبر الفيديو كونفرانس".