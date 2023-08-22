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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلن انعقاد القمة 15 لـ بريكس في جنوب إفريقيا بمشاركة بوتين

صدى البلد

أعلن الكرملين الروسي، الإثنين، عن أن قمة مجموعة "بريكس" بمشاركة رئيس روسيا فلاديمير بوتين، من المقرر أن تبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

وأصدر المكتب الصحفي للكرملين بيانا أفاد بأنه "خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (عبر تقنية الفيديوكونفرانس)، في قمة "بريكس" الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا. 

ويجري في اجتماعات القمة وكذلك في الاجتماع غير الرسمي للقادة، مناقشة القضايا الملحة للمجموعة بما فيها مسألة توسيعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة "بريكس" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها"

وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة "بريكس 2023" الخامسة عشر، خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتشهد الاجتماعات مشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا، التي تشارك لأول مرة في القمة.

وتعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس، ويحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،

وتعتبر "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وتم اقتراح مصطلح اختصار "بريك" في عام 2001 من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة "غولدمان ساكس"، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا - البرازيل وروسيا والهند والصين.

الهند والبرازيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بريكس 2023 جنوب افريقيا سيرغي لافروف

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