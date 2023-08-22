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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة كمال الشناوي.. تعرف على آخر أدواره في السينما

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى وفاة دنجوان السينما محمد كمال الشناوي، وشهرته الفنية «كمال الشناوي»، والذى ولد في 26 ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنصورة، ويعد أحد أبرز نجوم جيله الفني، ممن أثروا في الحياة الفنية، وبخاصة أدواره السينمائية التي ترك خلفه العديد من الأعمال المهمة التي أثرت بالوجدان الفني المختلف، سواء في السينما أو التليفزيون.

ويعد الفنان كمال الشناوي من الفنانين القلائل، الذين تجاوزوا مرحلة الوقوف عند سن معين، حيث تمكن في كل مرحلة من التجديد لنشاطه الفني باختيار أدوار ملائمة لمرحلته السنية.


وقدم كمال الشناوي، العديد من الأفلام التي أحبها الجمهور، أبرزها، «سكر هانم، الحموات الفاتنات، الإرهاب والكباب، طأطأ وريكا وكاظم بيه، وغيرها من الأعمال التي حفرت اسمه في ذاكرة المشاهد على مدار العصور».

ولد كمال الشناوي في مثل هذا اليوم 26 من ديسمبر عام 1918، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وعاش حياته في حي السيدة زينب.

•  بدأ كمال الشناوي، اكتشاف موهبته الفنية عندما كان في المرحلة الابتدائية، لأنه كان شغوفا بالقراءة ويستمع إلى الأغاني والموسيقى فضلا عن متابعة الأخبار الفنية في الصحة والمجلات.

كان كمال الشناوي، يدخر مصروفه لشراء تذاكر المسرح والسينما، والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات ودخل من خلال عالم الفن.

كان كمال الشناوي، يدخر مصروفه لشراء تذاكر المسرح والسينما، والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات ودخل من خلال عالم الفن.

قدم كمال الشناوي العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ومن أشهر أعماله «الحموات الفاتنات» عام 1953 مع ماري منيب وإسماعيل ياسين، كما شارك في فيلم «الكرنك» عام 1975.

• تألق كمال الشناوي عندما قدم مسلسل «هند والدكتور نعمان» بمشاركة الفنانة سلوى خطاب، رجاء الجداوي، كما شارك ماجد المصري ومنة شلبي في مسلسل «لدواعي أمنية» عام 2002.

آخر أدوار كمال الشناوي
•  يعد آخر أدوار الفنان الراحل، كمال الشناوي، مشاركته بـ دور الرئيس فى فيلم «ظاظا» بطولة الفنان هانى رمزى.

•  لعب قبلها أدوار مختلفة ومميزة بأفلام مثل «مهمة فى تل أبيب».

زيجات في حياة الفنان الراحل كمال الشناوي 
تزوج الفنان الراحل كمال الشناوي 5 موات فشلوا جميعًا بسبب عمله في مجال الفن، ومن أبرز زيجاته زواجه من الفنانة ناهد شريف والتي تعتبر الزوجة الرابعة والتي كانت بعد قصة حب كبيرة تحدث عنها الوسط الفني رغم فارق السن بينهما بـ 25 عامًا.

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