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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أعمدة كهرباء بسبب شدة الرياح وسط السيول شمال شرق جدة| فيديو

رياح قوية تضرب المملكة
رياح قوية تضرب المملكة العربية السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو توثق سقوط أعمدة كهرباء بسبب شدة الرياح وهطول الأمطار الغزيرة على طريق ⁧عسفان⁩ شمال شرقي ⁧جدة⁩.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو، تظهر أعمدة الكهرباء مائلة على الطريق، وسط حالة جوية غير مستقرة.

وانتشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو توثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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