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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 | استعدادات مكثفة وتيسيرات لكبار السن

ارشيفية
ارشيفية

تجرى استعدادات مكثفة والتجهيز مع قدوم موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023  المقرر له الجمعة الموافق ،1 سبتمبر 2023  وذلك لجميع المستحقين   .

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات سبتمبر 2023 بداية من صباح يوم الجمعة الموافق ١ سبتمبر من ماكينات الصراف الالي atm  ويتم الصرف بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى  المتوفرة ومكاتب البريد بداية من الأحد. 

من جانب أخر رغم ارتفاع درجات الحرارة لم تؤثر على صرف معاش شهر أغسطس 2023 من جميع منافذ الصرف حيث شهدت انتظام عمليات الصرف طوال الايام الماضية .

كما أن هناك عدة طرق لصرف المعاشات ، ويمكن لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات اختيار طريقة آمنة عند صرف المعاش لتجنب التعرض لضربات الشمس، حيث يبحث أصحاب المعاشات عن طريقة سهلة للحصول على المعاش فى كل شهر ، دون الاضطرار للنزول فى درجات الحرارة المرتفعة التى تحذر منها يوميا  الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وفى السطور التالية نوضح الطرق والأماكن التى يستطيع من خلالها صرف المعاشات. 

موعد زيادة المعاشات 

يذكر أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ حاليا نحو 1105 جنيهات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها، وهي القيمة التي تم إقرارها من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 أيضا تنفيذا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

أماكن صرف معاشات سبتمبر

يستطيع  أصحاب المعاشات صرف المعاش الشهري الخاص بهم بما في ذلك معاشات شهر سبتمبر  2023 من خلال الطرق التالية:-

 1- صرف معاشات شهر سبتمبر  2023 من منافذ البريد المصري.

2- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

3- صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

4- صرف معاشات شهر سبتمبر  2023 من ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm.

5- صرف معاشات شهر سبتمبر  2023 من منافذ شركة فوري.

موعد صرف معاش سبتمبر 

موعد صرف معاشات سبتمبر  2023.. ينتظره أصحاب المعاشات وأسرهم كل شهر ، حيث يبدأ الصرف بداية من 1 سبتمبر  2023 لأكثر من 11 مليون مواطن من جميع منافذ الصراف الآلية وبنك ناصر ومكاتب البريد ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية. 

ومع اقتراب نهاية كل شهر، يترقب أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن  أى أخبار حول موعد صرف المعاشات أو قرارات جديدة تخص زيادات للمعاشات، حيث يعتمد عليه المواطنون فى شراء احتياجاتهم الشهرية. 

وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، حيث سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 الثلاثاء الموافق ١ أغسطس 

واستعد بنك ناصر الاجتماعي لتنظيم الصرف وتوفير سيولة فى ماكينات الصراف الآلية atm يشمل دورى  كما وضع الترتيبات اللازمة مع قدوم  موعد صرف معاشات كل شهر ، وتجهيز ماكينات الصرف الآلى ATM، وسيتم الصرف عن طريق جميع فروع بنك ناصر المنتشرة في محافظات الجمهورية.

 

أماكن صرف المعاشات

تصرف المعاشات للمواطنين عبر الآتي: "البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى، وماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش".
 

إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد. 

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة. 

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي كالآتي:

  • زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.
  • زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

 

موعد صرف معاش شهر سبتمبر

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