عالميا.. الدولار قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد سندات الخزانة

ظل الدولار قريبا من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، وقريبا أيضا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل الين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة مسجلة مستويات مرتفعة جديدة لفترة ما بعد الأزمة المالية اليوم الثلاثاء وسط تكهنات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة “سي إن بي سي عربية”، دعم البنك المركزي الصيني اليوان من خلال تحديد نقطة منتصف رسمية يومية للعملة أقوى بكثير من المتوقع.

وكان اليوان مستقراً في التعاملات المبكرة بعدما تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية مع نفاد صبر المستثمرين إزاء الاستجابة البطيئة للسياسة النقدية الصينية رغم تباطؤ الاقتصاد وتدهور قطاع العقارات.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات من الأسواق المتقدمة مثل الين واليورو، 0.1% إلى 103.24، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68، والذي لم يشهده منذ 12 يونيو حزيران.



آراء المحللين

وكتب ريتشارد فرانولوفيتش محلل العملات في وستباك في مذكرة "ارتفاع العوائد الأميركية طويلة الأجل والاستجابة المخيبة من جانب صناع السياسة في الصين للضغوط المستمرة في أسواق العقارات والأسواق المالية الصينية يواصل تقديم دفعة صعودية" للدولار الأميركي.

وبالنسبة إلى خطاب الفدرالي الأميركي، جيروم باول، المرتقب يوم الجمعة بالندوة السنوية في جاكسون هول في وايومنج، قال فرانولوفيتش "إذا أبقى باول الباب مفتوحا أمام رفع الفائدة... فإن جبهة جديدة من الاتجاه الصعودي للدولار الأميركي يمكن أن تتشكل".



الين الياباني

ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.1% إلى 146.125 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.425، مما جعله يقترب من ذروة يوم الخميس البالغة 146.565 والتي كانت الأعلى منذ 10 نوفمبر تشرين الثاني.



ويميل سعر الدولار مقابل الين إلى أن يكون شديد الحساسية للتغيرات في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. ووصل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007 عند 4.366% اليوم الثلاثاء، وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.09055 دولار.



اليوان الصيني

في الوقت نفسه، حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف لليوان عند 7.1992 للدولار اليوم الثلاثاء، في محاولة لوضع حد لهبوط العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف عند 7.349 في التعاملات بالخارج الأسبوع الماضي.

وشهد اليوان تغيراً طفيفاً في أحدث التعاملات في الخارج وسجل 7.2872، بعد ارتفاعه نحو 0.1% بعد قرار المركزي الصيني، ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يذكر وسجل 0.6413 دولار.