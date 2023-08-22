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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعامل بالعملة الأجنبية|رئيس غرفة صناعة تطوير العقارات يوضح مفهوم وآليات تصدير المنشآت

أسامة سعد الدين،
أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري

قال المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن مفهوم تصدير العقارات يعني فتح أسواق خارجية، نمكن من خلالها الشخص الأجنبي أو المصري المقيم في الخارج بتملك العقار.

وأضاف أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، يتم تسديد قيمة العقار بالعملة الأجنبية، ونوفر لهم مستندات الملكية، منوها بأن فكرة تصدير العقارات كانت ومازالت تعاني من العديد من العقبات، منها المصداقية وطرق تحويل الأموال.


واسترسل: تحويل الأموال سيتم من خلال البنك المركزي، مؤكدا على أن فكرة تملك الشخص الأجنبي أو العربي عقارات داخل مصر لها عدة مراحل.

ولفت إلى أن إجراءات التمكين أصبحت تتم بشكل أسرع وبصورة أمنية وشرعية، منوها بأنه أصبح متاح للشخص الأجنبي شراء أكثر من وحدتين.

 

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