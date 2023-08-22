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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة سعد الدين يكشف شروط وإجراءات تصدير العقارات

أسامة سعد الدين،
أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري

كشف أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن إجراءات تصدير العقارات.

وأوضح أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن العقارات يجب أن تكون مسجلة ومجهزة بشكل نهائي، وأن تكون مساحة العقار مناسبة لاختيارات الأجنبي، وبها كافة الخدمات، بالإضافة إلى رقمنة العقار وتسجيله.

وأكد على أن العقارات تمثل سلعة، ولدينا أراضي سكنية تمثل ثروة، يجب علينا الاستفادة منها.


ولفت إلى أن مفهوم الصندوق العقاري يعني اجتماع مجموعات من المستثمرين من أجل الاستثمار في العقارات، بمختلف أنواعها، مشددا على أن لا تمتلك الا صندوق استثماري واحد فقط.

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