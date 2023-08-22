أسامة سعد الدين يكشف شروط وإجراءات تصدير العقارات

كشف أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن إجراءات تصدير العقارات.

وأوضح أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن العقارات يجب أن تكون مسجلة ومجهزة بشكل نهائي، وأن تكون مساحة العقار مناسبة لاختيارات الأجنبي، وبها كافة الخدمات، بالإضافة إلى رقمنة العقار وتسجيله.

وأكد على أن العقارات تمثل سلعة، ولدينا أراضي سكنية تمثل ثروة، يجب علينا الاستفادة منها.



ولفت إلى أن مفهوم الصندوق العقاري يعني اجتماع مجموعات من المستثمرين من أجل الاستثمار في العقارات، بمختلف أنواعها، مشددا على أن لا تمتلك الا صندوق استثماري واحد فقط.