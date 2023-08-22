وزير الإسكان: اهتمام كبير بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوادى الجديد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تقدم كل أشكال الدعم، وتولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وضعت تصميم مُجَمَّع المصالح الحكومية المُمَيْكَن الجارى تنفيذه حالياً بمحافظة مطروح، كأول نموذج على مستوى الجمهورية، وجار إعداد تصميمات لمجمعات خدمية ليتم تنفيذها بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات حكومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أول مُجَمَّع مصالح حكومية مُمَيْكَن على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقع شمال مدينة الخارجة، ويضم مبانى للجهات الحكومية، ومبنى للمديريات المختلفة، ومبنى للخدمات الجماهيرية، ومجمع محاكم، بالإضافة للأنشطة التجارية، والمسطحات الخضراء، وشبكات الطرق والمرافق، مع تجهيز كل تلك الجهات بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى أنه تم تنفيذ أول نموذج لمنزل صديق للبيئة في ضوء توجه المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصنوع من مواد بديلة كالطوب المضغوط والأسقف المختلطة، على مساحة حوالي 125 م2 (3 غرف وصالة ودورة مياه ومطبخ، ومسطح أخضر حول المنزل)، ويتم استخدام الخامات المحلية الطبيعية المتوافرة، واستغلال جريد النخيل لصناعة الأبواب والشبابيك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

