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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. انطلاق منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي بدبي

صدى البلد

يستعد ابطال المنتخب الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي لافتتاح مشاركاتهم في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي بدبي والتي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 30 اغسطس الجاري.


ويبدأ منتخبنا مشاركاته في البطولة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الثلث صباحا بتوقيت القاهرة ، حيث يلعب ثنائي الناشئين  محمد فتحي وهادي صموئيل فى منافسات وزن ٤٩ كجم ،   تحت إشراف محمد عزت مدرب منتخب الناشئين  و عماد بهجت.


وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم أمس ، و حمل الثنائى نادية فكري وشعبان الدسوقي لاعبا منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، العلم المصري في طابور العرض خلال حفل الافتتاح  .
وتقام هذه البطولة تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الهمم، ويشارك في البطولة 90 دولة. 

و بدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات أعقبه طابور عرض الدول المشاركة، كما شهد الحفل رفع علم اللجنة الدولية  لرفع الأثقال البارالمبي.


وقد استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي على قائمة المنتخب المشاركة في البطولة والتي تضم 19 لاعبا ولاعبة : 
8 لاعبات هن : ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.


و 7 لاعبين هم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”.
بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.
ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم  عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

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