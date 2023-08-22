الأوبرا تواصل استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين 31

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، استعداداتها لإطلاق الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والتى تفتتح مساء الجمعة 25 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور خالد داغر إنه جار العمل على إنهاء جميع الإعدادات الفنية الخاصة بالمسرح والتجهيزات اللوجيستية لاستقبال ضيوف الفعاليات، والتى تشمل شاشات ضخمة موزعة فى أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض، والحد من الازدحام، إضافة إلى وسائل نقل من بوابة الدخول وحتى المسرح، إلى جانب مناطق خدمات للجمهور.

وأضاف أن المهرجان طوال تاريخه حظى بحضور مكثف نظرا لتنوع محتواه الذى يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وأوضح أن دورة هذا العام تشهد تطويرا يهدف إلى خلق حالة فنية متفردة تعمل على إثراء الساحة الإبداعية فى مصر.

وأكد أن برنامج الفعاليات يلقى الضوء على الحراك الغنائى والموسيقى المعاصر، كما يستلهم الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والحديثة.

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