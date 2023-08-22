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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عبد الجليل يعلن عن موعد العرض الأول لفيلم أولاد حريم كريم

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن موعد العرض الخاص لفيمله أولاد حريم كريم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


 

وكتب عمرو عبد الجليل :"اولاد حریم كريم العرض الخاص يوم 30 أغسطس في سينما جرين بلازا في الاسكندرية".


 

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" عرضه، بدور العرض السينمائي في 30 أغسطس الجاري؛ للمنافسة على إيرادات الموسم الصيفي الحالي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي عن المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب في الجامعة سواء من عائلاتهم أوقصص الحب التي يعيشها. 

ويعد الفيلم استكمالاً لنجاح "حريم كريم"، والذي عرض في السينما عام 2005، وشاركتفي بطولته ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

الفيلم بطولة مصطفى قمر، علا غانم، عمرو عبدالجليل، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، خالد سرحان، وغيرهممن النجوم، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

وكانت آخر أعمال المخرج علي إدريس السينمائية، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" في عام 2010، وحقق إيرادات كبيرة خلالعرضه في تلك الفترة.


 

العرض السينمائي الفنان عمرو عبد الجليل اولاد حريم كريم تيام مصطفى قمر جرين بلازا خالد سرحان فيلم الثلاثة يشتغلونها

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