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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال.. كيف تحمي نفسك من متحور كورونا EG.5.. فئات ممنوعة من العسل الأسود يسبب لهم أضرارا

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

دراسة يابانية: 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يحميك من امراض خطيرة

 

أكدت دراسة  يابانية حديثة أن تناول 4 أكواب من الشاي الأخضر دون سكر في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويحمي الدماغ من المخاطر.

 

فئات ممنوعة من العسل الأسود.. يسبب لهم أضرارا خطيرة

 

يعد العسل الأسود مصدرًا غنيا بالحديد والمغنيسيوم يحتوي على مجموعة من الفيتامينات،ويعتبر أحد منتجات قصب السكر التي توفر للجسم مجموعة من مضادات الأكسدة ، بالرغم من فوائده العسل المتنوعة إلا أن فئات ممنوعون من تناول العسل الأسود، ويجب توخي الحذر من تناوله.

 

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

 

علامة في الجلد تدل على الإصابة بمرض خطير يصيب 2000 شخص سنويا
 

 

سرطان الجلد هو أكثر الأمراض الخبيثة انتشارًا في العالم ، ويبدأ سرطان الجلد عندما تحدث مشكلة في الخلايا وتتحول لخلية سرطانية؛ فتبدأ بالانقسام من دون السيطرة عليها.

 

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

 

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5 داخل البلاد، وفي هذا الإطار نعرض لكم طرق الوقايه من متحور كورونا EG.5 وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

 

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

 

حذرت هيئة الدواء من عبوات مغشوشة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، وهو أحد المضادات الحيوية التى تستخدم لعلاج جرثومة المعدة والتهاب البروستاتا والعدوى التي تصيب الجهاز التناسلي.

 

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

 

اغلب الرجال لا يعتقدون بأن النساء لهم قدرة احترافية على القيادة، وقد كشفت دراسة ءجديدة أجراها باحثوت من هيئة فوربس لبتأمين ببريطانيا، أن النساء افضل في ركن السيارات من للرجال.

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