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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

حذرت هيئة الدواء من عبوات مغشوشة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، وهو أحد المضادات الحيوية التى تستخدم لعلاج جرثومة المعدة والتهاب البروستاتا والعدوى التي تصيب الجهاز التناسلي.

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وبصفة عامة فإن المضادات الحيوية من الأدوية التي يجب تقليل استعمالها قدر الإمكان وان يتم تناولها تحت إشراف الطبيب 

رغم فعالية المضادات الحيوية في علاج عدد كبير من الأمراض بسرعة إلا أنها تسبب الكثير من المخاطر والمضاعفات

ووفقا لما جاء في موقع "كيلافند كلينك " نعرض لكم أهم أضرار الاستخدام العشوائي ل المضادات الحيوية
 

ما هي المخاطر المحتملة لاستخدام المضادات الحيوية؟
تشمل المخاطر الرئيسية لاستخدام المضادات الحيوية التفاعلات الدوائية ومقاومة المضادات الحيوية.

تفاعل الأدوية
يمكن لبعض المضادات الحيوية أن تتفاعل مع أدوية أخرى. وهذا يعني أن تناول المضادات الحيوية مع أدوية أخرى معينة في نفس الوقت قد يسبب آثارًا ضارة، أو نتائج غير متوقعة

يمكن أن تحدث التفاعلات مع العديد من الأدوية المختلفة، بما في ذلك بعض الأدوية التي تعالج أمراض القلب والأوعية الدموية وتدير المشكلات الشائعة مثل عسر الهضم والألم.

تتضمن بعض الأمثلة على الأدوية التي يمكن أن تتفاعل مع بعض أنواع المضادات الحيوية ما يلي:

الوارفارين .
حاصرات بيتا .
مضادات الحموضة .
مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية .
معظم المضادات الحيوية لا تؤثر على تحديد النسل (وسائل منع الحمل الهرمونية).


أخبر مقدم الخدمة دائمًا عن الأدوية التي تتناولها (بوصفة طبية وبدون وصفة طبية) قبل أن يصف لك المضادات الحيوية ويجب عليك أيضًا إخبارهم عن أي مكملات عشبية أو فيتامينات تستخدمها ويحتاج مقدم الخدمة الخاص بك إلى هذه المعلومات ليصف مضادًا حيويًا آمنًا لك.

مقاومة المضادات الحيوية
تعتبر مقاومة المضادات الحيوية مشكلة صحية عامة عالمية ويحدث ذلك عندما تتكيف البكتيريا بحيث لا تستجيب للمضادات الحيوية التي كان من الممكن التخلص منها في السابق.

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